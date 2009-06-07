Ethik-Fonds als Heilmittel

Deutlich wurde, dass Gewinne über dem Wirtschaftswachstum oftmals durch wenig durchschaubare Geschäftsabläufe erzielt werden, wie dies eben etwa Hedge-Fonds vorgeworfen wird. Das Ziel wären eher konventionelle Anlageformen, oder wie es der Vorstand der Kirchenbank Schelhammer und Schattera ausdrückte: "Tradition hat Zukunft". Wenn diese Investitionen noch der Umwelt helfen - umso besser.