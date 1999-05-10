Ethnische Spannungen im Wahlkampf

Beide gehören der derzeitigen Regierungskoalition an und sind mit je zwei Ministern vertreten.



Die "Israel Be'Aliya"-Partei fordert nach den Wahlen das Innenministerium, das sich derzeit in den Händen der Shas-Partei befindet. Sie behauptet, daß Innenminister Eli Suissa sich weigere,



zehntausende Einwanderer aus der früheren Sowjetunion als Juden zu registrieren, obwohl sie laut dem israelischen Rückkehrgesetz Juden sind. Dadurch entgehen ihnen sämtliche staatliche



Zuwendungen und Vergünstigungen für jüdische Einwanderer. Laut Rückkehrgesetz wird als Jude angesehen, wer zumindest einen jüdischen Großelternteil hat. Das Innenministerium zögert jedoch die



Registrierung solcher Einwanderer als Juden hinaus, obwohl es vom Obersten Gerichtshof bereits mehrmals angewiesen wurde, eine solche Registrierung durchzuführen. Dazu kommen weitere



Zehntausende Einwanderer, die in der Sowjetunion Juden oder Jüdinnen geheiratet haben, jedoch selber nicht zum Judentum konvertierten. Diese beschweren sich immer häufiger über drakonische Maßnahmen



des Innenministeriums wie erzwungene Trennung von Ehepartnern und in manchen Fälle die Zwangsausweisung aus Israel.



Suissa wirft der "Israel Be Aliya"-Partei vor, den Wahlkampf mit einer Hetzkampagne gegen die Shas-Partei anzuheizen. Man fordere von ihm, Prostituierte, Einwanderer, die in Kirchen beten und



Kriminelle als Juden zu registrieren. Dies laufe seinen religiösen Überzeugungen zuwider.