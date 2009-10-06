Didi Constantini ist es angenehm wurscht, was die Medien fordern. Er hat auch bisher mit manchen Entscheidung überrascht, und so schlecht ist er mit diesen nicht gelegen. Auch sein Unwille, Andreas Ivanschitz in die Mannschaft einzubauen, ist eine solche überraschende Entscheidung. Wirklich interessant wirds freilich erst, wenn das Team ein paar miserable Spiele zeigt. Bleibt der sture Teamchef dann bei seiner Linie, oder beugt er sich am Ende doch den Forderungen der Öffentlichkeit? Und wie wird diese Öffentlichkeit reagieren? Mit Geduld? Mit Unverständnis? Die Ära Constantini hat gerade erst so richtig begonnen. Wesentlich wird sein, wie Constantini künftig seine Entscheidungen argumentiert. In der Causa Ivanschitz war er etwas patschert.