Etwas Überschrift

Mubaraks Gesundheitszustand ist offenbar weiterhin kritisch. Sein Zustand sei "instabil", berichtete die offizielle ägyptische Nachrichtenagentur MENA am Mittwoch unter Berufung auf eine Quelle im Krankenhaus in Sharm el-Sheikh.



Die Staatsanwaltschaft wirft Mubarak und seinen beiden Söhnen vor, sie hätten sich auf illegalem Wege bereichert und die Schlägertrupps bezahlt, die auf dem Tahrir-Platz während der Massenproteste im Jänner und Februar Demonstranten getötet hatten. Mubaraks Söhne wurden zur Vernehmung an einen anderen Ort gebracht. Inoffiziell hieß es, sie sollten ins Tora-Gefängnis gebracht werden.



Mubarak war nach seiner Entmachtung am 11. Februar mit seiner Familie in ein Haus in Sharm el-Sheikh gezogen, wo er früher schon viel Zeit verbracht hatte. Zuletzt stand die Familie dort bereits unter Hausarrest Funktionäre seines Regimes wurden inzwischen unter Korrupt Mubarak war nach seiner Entmachtung am 11. Februar mit seiner Familie in ein Haus in Sharm el-Sheikh gezogen, wo er früher schon viel Zeit verbracht hatte. Zuletzt stand die Familie dort bereits unter Hausarrest Funktionäre seines Regimes wurden inzwischen unter KorruptMubarak war nach seiner Entmachtung am 11. Februar mit seiner Familie in ein Haus in Sharm el-Sheikh gezogen, wo er früher schon viel Zeit verbracht lie dort bereits unter Hausarrest Funktionäre seines Regimes wurden inzwischen unter Korrupt.