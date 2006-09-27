EU-Agentur für die Außengrenzen

Nachdem zunächst im Rahmen des Rates der EU eine Gemeinsame Fachinstanz "Außengrenzen" eingerichtet wurde, kam es durch die Verordnung des Rates vom Oktober 2004 zur Errichtung einer Europäischen Agentur für die operative Zusammenarbeit an den Außengrenzen der Mitgliedstaaten, die ihre Tätigkeit Anfang Mai 2005 aufgenommen hat.



Die Agentur hat folgende Aufgaben: Koordinierung der operativen Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten im Bereich des Schutzes der Außengrenzen, Erstellung eines integrierten Modells zur Bewertung von Gefahren und zur Durchführung von Risikoanalysen, Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Schulung von Grenzschutzbeamten, Auswertung der wissenschaftlichen Forschungstätigkeit auf dem Gebiet des Grenzschutzes, Unterstützung einzelner Mitgliedstaaten, die sich einer Situation gegenübersehen, die eine verstärkte operative und technische Unterstützung an den Außengrenzen erfordert sowie Bereitstellung der notwendigen Unterstützung für die Mitgliedstaaten bei der Organisation gemeinsamer Rückführungsaktionen.



Die Agentur ist eine Einrichtung der Gemeinschaft mit eigener Rechtspersönlichkeit, die in technischen Fragen unabhängig ist. Sie wird von einem unabhängigen Exekutivdirektor vertreten, der vom Verwaltungsrat ernannt wird. Der Verwaltungsrat setzt sich aus einem Vertreter jedes Mitgliedstaates und zwei Kommissionsvertretern zusammen - dazu kommen noch je ein Vertreter der mit Schengen assoziierten Länder (Norwegen, Island und zukünftig die Schweiz) - deren Amtszeit vier Jahre beträgt.



Die Agentur verfügt für die Periode 2005/06 über einen Staff von 57 Personen. Das Budget der Agentur beträgt für das Jahr 2006 knapp zehn Millionen Euro, soll sich aber bis 2008 auf 30 Millionen Euro erhöhen. Neben der Agentur soll auch ein Europäischer Fonds für die Außengrenzen eingerichtet werden, der mit 2,1 Milliarden Euro dotiert sein wird und zur teilweisen Abgeltung der Kosten der Außengrenzüberwachung durch die Mitgliedstaaten herangezogen werden soll.