EU attackiert Genmaisverbot

Betroffen sind die Sorten Mon810 des Biotech-Riesen Monsanto und T15 von Bayer Cropscience, die seit 1999 beziehungsweise 2000 nicht angebaut werden dürfen. Wien beruft sich auf die vorherrschende kleinteilige Landwirtschaft, welche die Gefahr der Auskreuzung mit biologisch oder konventionell angebauten Feldpflanzen erhöhe. Die EU-Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA, die Genmais als unschädlich für Gesundheit und Umwelt beurteilt, sieht diese Argumentation ihr ihrem abschließenden Gutachten als nicht wissenschaftlich erwiesen an.



Noch 2006 hatte Österreich eine qualifizierte Mehrheit hinter den Verboten versammeln können, ein Jahr später setzte sich die Kommission durch. Nur mehr die nochmalige Befassung der EFSA konnte den Bann damals retten.