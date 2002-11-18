EU-"Beistandspflicht"

Das sei aber nur dann denkbar, wenn zu einer gemeinsamen und demokratischen legitimierten EU-Außen- und Sicherheitspolitik komme. In diesem Fall solle es auch eine "gegenseitige Beistandspflicht" geben", so Voggenhuber vergangenen Freitag im Gespräch mit der "Wiener Zeitung".



Der Vertreter Österreichs im EU-Reformkonvent stellte Ende letzter Woche seine Vorschläge zum Grundriss einer Europäischen Konstitution vor. Voggenhuber will unter anderem als Ziel Vollbeschäftigung und die "aktive Gleichstellung der Frau" in der EU-Verfassung verankert haben. Über den Verfassungsentwurf solle es ein EU-weites Referendum geben, das verbindlich sei. Allerdings sind die Modalitäten eines solchen Referendums noch nicht klar.