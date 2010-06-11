"EU bietet Osten keine Perspektive"

Deutscher Experte übt Kritik an Brüssel. | Wachsendes Gewicht Russlands in Schwarzmeerregion. | Wien. Der deutsche Osteuropa-Experte Hans-Joachim Spanger geht hart mit der Ostpolitik der Europäischen Union ins Gericht. Bei einer Tagung des Instituts für Liberale Politik in Wien kritisierte der Politologe, die EU verlange von den Kooperationsstaaten in der Ostpartnerschaft zwar Anpassung an Brüsseler Vorgaben, sei aber nicht bereit, dafür Gegenleistungen anzubieten. So laufen die Verhandlungen über ein vertieftes Abkommen zwischen der EU und der Ukraine bereits seit 2007. Mit der Visafreiheit und dem Freihandel sind immer noch zwei Kernpunkte offen. Die östliche Partnerschaft der EU sieht für die darin eingebundenen Länder keine Perspektive auf einen Beitritt vor.