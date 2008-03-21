EU droht ORF mit hartem Durchgreifen

Würden die Vorgaben aus Brüssel nicht genügend ernst genommen und umgesetzt, werde die Kommission nicht zögern, hart durchzugreifen. Das bedeutet dann für den ORF die Rückzahlung von Gebühreneinnahmen in mehrstelliger Millionenhöhe.



Die von der Wettbewerbsbehörde vorgegebenen Spielregeln verlangen eine präzise Definition des öffentlichen Auftrags, eine Deckelung des Jahresüberschusses und verbieten die Quersubventionierung kommerzieller Tätigkeiten durch Gebühren. Bis Mai hat der ORF Zeit für Erklärungs- und Reparaturmaßnahmen.