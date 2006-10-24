EU-Druck auf Putin gefordert

Die Akzeptanz Russlands innerhalb der EU trage laut Amsterdam Mitschuld an der demokratiepolitischen Krise in Putins Reich, die sich bei der Ermordung der regimekritischen Journalistin Anna Politkowskaja erneut gezeigt habe. Dabei könne die EU laut Amsterdam gerade durch die Energiepolitik Druck auf Putin ausüben: Drei Viertel der russischen Energieexporte gingen in die EU, während diese nur ein Viertel ihrer Öl- und Gasressourcen aus Russland erhalte.



Anderer Ansicht war der Politikwissenschaftler Gerhard Mangott: Putin solle zwar von der EU politisch kritisiert werden, aber das Energiegeschäft sei ein anderes Thema.