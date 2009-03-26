EU: Exotische Packungsgrößen stiften Verwirrung

Bis spätestens 11. April muss Österreich nämlich eine seit mehreren Jahren beschlossene EU-Richtlinie umsetzen, die die bisher normierten Größen von Fertigpackungen im Lebensmittelhandel freigibt. Nur Weine und Spirituosen bleiben weiterhin geregelt.



Karl Kollmann, Konsumentenschützer der Arbeiterkammer, befürchtet, dass die Kunden verwirrt werden, wenn sie sich nicht auf die gelernten Parameter (Marke, Packungsgröße, Preis) verlassen können. Eine weitere Sorge: Die Größenfreigabe könnte zu versteckten Preiserhöhungen führen - gleicher Preis, weniger Inhalt.



Laut Wirtschaftsministerium sind in Österreich aber nur noch wenige Produktpackungen normiert: Milch, (Mineral-)Wasser, Fruchtsäfte, Limonaden, Bier, Speiseessig und Olivenöl. Nur in diesen Bereichen wird sich also ab April etwas ändern. Die Packungsgröße von Kaffeebohnen etwa sei hierzulande nie geregelt gewesen.



Grundpreis nur dank EU



Positiv anzurechnen sei der EU, dass sie die Grundpreisregelung durchgesetzt habe, so Kollmann: Seit 2000 muss bei jedem Produkt der Preis umgerechnet auf standardisierte Füllmengen (ein Liter oder ein Kilogramm) angeführt sein. Diese Preisauszeichnung erfolge aber oft sehr klein oder sei schlecht auffindbar, kritisiert er. Es dauere zudem Jahre, bis sich Verbraucher an diesen Preisvergleich gewöhnt hätten.



Bei Österreichs größter Molkerei Berglandmilch stößt die Möglichkeit neuer Gebindegrößen auf wenig Resonanz: Bei Standardprodukten wie Butter oder Milch stießen neue Packungen eher auf Ablehnung. Bei Produkten wie Fruchtjoghurt seien unterschiedliche Größen längst üblich.