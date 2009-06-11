EU forciert einheitliches Asylsystem

Ein besonderes Augenmerk legte der französische Kommissar erneut auf die illegale Immigration über das Mittelmeer: Zehntausende müssten dort vor dem Schiffbruch gerettet werden, sagte er. Potenzielle Asylwerber müssten erst "ihr Leben in der Hand von Menschenschmugglern riskieren." Um dem vorzubeugen, "könnten wir einige Aufnahmezentren" in Libyen und anderen betroffenen nordafrikanischen Ländern aufbauen, so Barrot. Dabei zähle er auf die Zusammenarbeit mit dem UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR. Wie berichtet, hat der Vorschlag des Franzosen einen Aufschrei von Flüchtlingshilfsorganisationen verursacht, weil Libyen die notwendigen rechtlichen Standards abgesprochen werden.



Darüber hinaus wünscht sich die EU-Kommission, dass es ab 2013 ein "permanentes Solidaritätssystem" für die Aufteilung der Asylwerber auf die Mitgliedsländer gibt. Das geplante "EU-Asylunterstützungsbüro" könnte bis dahin aufgewertet werden und die Verteilung vornehmen. So könnten EU-Staaten mit besonderem Asylwerberansturm entlastet werden. Österreich hat Eingriffe in den Arbeitsmarkt und Quotenzuteilungen von Asylwerbern bisher strikt abgelehnt: Beides sei eine Ausweitung der EU-Kompetenzen auf Kosten der Mitgliedsstaaten.