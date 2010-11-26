EU für Patent ohne Spanien und Italien

Diese wird durch den Lissabonner Vertrag möglich und gestattet es einer Gruppe von mindestens neun Mitgliedstaaten voranzugehen, wenn ein Gesetzesprojekt von einer kleinen Länderzahl blockiert wird. Italien soll bereits protestiert haben: Es könne doch nicht einfach die notwendige Einstimmigkeit für Sprachenfragen ausgehebelt werden.



Ein günstigeres Patent sei gerade in der Krise unbedingt nötig, so Barniers Sprecherin. Heute kostet es für die EU mindestens 20.000 Euro, gut zehn Mal so viel wie in den USA.