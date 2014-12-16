EU-geeichter Politveteran

Athen. Stavros Dimas könnte sich in sein Ferienhaus in der Nähe von Athen zurückziehen und seine Pension genießen. Immerhin feierte der griechische Politveteran und einstige EU-Umweltkommissar im April seinen 73. Geburtstag. Auch finanziell hat er ausgesorgt. Als mehrfacher Ex-Minister und Ex-EU-Kommissar bezieht Dimas eine gute Pension. Zuvor hatte der begeisterte Cafeneio-Besucher nach seinem Ausscheiden aus der Barroso-I-Kommission 2009 drei Jahre lang ein Übergangsgehalt von 100.000 Euro in Anspruch genommen, obwohl er ab Juli 2010 in seiner Heimat bereits ein neues politisches Amt bekleidete - das des Vizepräsidenten der konservativen Nea Dimokratia, dann das des Außenministers im Interimskabinett von Lucas Papademos.



Nun soll Dimas für die große Koalition das Präsidentenamt sichern. Die erste Abstimmung im Parlament am heutigen Mittwoch wird Dimas mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit verlieren. Denn dazu müsste er eine Zwei-Drittel-Mehrheit hinter sich haben, und die hat er nicht.



Dennoch könnte das Kalkül von Ministerpräsident Antonis Samaras mit viel politischem Geschick aufgehen, seinen loyalen Parteifreund ins höchste Staatsamt zu hieven.

Angriffiger Humor