EU-Gipfel setzte Reformkonvent ein

Zur Zukunft der Europäischen Union haben die Staats- und Regierungschefs beim EU-Rat im Schloss Laeken bei Brüssel eine richtungsweisende Erklärung verabschiedet. Die EU soll transparenter und demokratischer werden. Konkrete Reformvorschläge soll ein Gremium von Vertretern der Regierungen und Parlamente der EU-Staaten und -Kandidatenländer ausarbeiten. Der so genannte "Konvent" wurde in Laeken formell beschlossen. Vorsitzender wird Frankreichs Ex-Präsident Valéry Giscard d´Estaing. Der Konvent aus mehr als hundert Mitgliedern bestehen. Wen Österreich entsendet, ist noch offen.



Überschattet war der EU-Gipfel von der "Eskalation" in Nahost und vom Krieg in Afghanistan. Dorthin wollen die EU-Staaten eine Sicherheitstruppe entsenden.



Bundeskanzler Wolfgang Schüssel und Außenministerin Benita Ferrero-Waldner zogen eine positive Bilanz des Gipfels. Es sei es gelungen, die Themen Verkehrspolitik und Sicherheit von Atomkraftwerken im gemeinsamen Schlussdokument zu verankern.