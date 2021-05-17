EU-Green-Deal als Standortfaktor

Im Rahmen des EU-Recovery-Fund nehmen ja die EU-Staaten 750 Milliarden Euro für den Corona-Wiederaufbau in die Hand. Auf Österreich entfallen dabei 3,5 Milliarden Euro an Investitionszuschüssen und Haftungen, die in den kommenden Jahren abgeschöpft werden sollen. Das meiste Geld wird in Klima- und Digitalprojekte fließen. Den entsprechenden Antrag hat die Bundesregierung im April an die EU-Kommission übermittelt.



Wirtschaftsvertreter forderten im Rahmen des "Zukunftslabor - Klimawandel und Innovation" des Europaministeriums, diese Mittel zur Stärkung des Standorts und der eigenen technologischen Wettbewerbsfähigkeit zu nutzen. "Der Green Deal ist ein Wirtschaftsfaktor für uns", sagte Wolfgang Anzengruber, ehemaliger Verbund-Chef. Die EU-Länder wollen bis 2030 ihren CO 2 -Ausstoß um 55 Prozent gegenüber 1990 reduzieren. Bis 2050 will die EU klimaneutral sein.



Jetzt gehe es darum, die Mittel aus dem EU-Aufbaufonds effizient einzusetzen und die hohe heimische Industriequote zu erhalten, so Anzengruber.

"Technologie neue Währung"