EU-Hochschulraum auch für Lehrende

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von Heike Hausensteiner
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Die Verwirklichung eines europäischen Hochschulraumes könne nur gelingen, wenn die vielfältigen Mobilitätshindernisse bei grenzüberschreitenden Berufungen von Hochschullehrern beseitigt werden. Zu diesem Ergebnis kamen die Uni-Professorenverbände Österreichs, Deutschlands und der Schweiz bei ihrer Tagung in Salzburg. Im Mittelpunkt der Beratungen standen Chancen und Risiken der Fortentwicklung des so genannten "Bologna-Prozesses", der auf eine Harmonisierung der Hochschulen abzielt.