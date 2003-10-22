EU-Hochschulraum auch für Lehrende

Die Verwirklichung eines europäischen Hochschulraumes könne nur gelingen, wenn die vielfältigen Mobilitätshindernisse bei grenzüberschreitenden Berufungen von Hochschullehrern beseitigt werden. Zu diesem Ergebnis kamen die Uni-Professorenverbände Österreichs, Deutschlands und der Schweiz bei ihrer Tagung in Salzburg. Im Mittelpunkt der Beratungen standen Chancen und Risiken der Fortentwicklung des so genannten "Bologna-Prozesses", der auf eine Harmonisierung der Hochschulen abzielt.