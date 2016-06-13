EU ist mehr als eine politische Idee, EU wurde zum Glaubensbekenntnis

Ich glaube an die EU, die allein gültige Wirtschaftsform, die Allmächtige, die Schöpferin der Arbeit und des Wohlstandes, und an Jean-Claude Juncker, ihren eigenmächtig ernannten Präsidenten, unsern Herrn, erkoren durch den Rat, bestimmt durch die StaatsoberhäupterInnen, zwar abgewählt in seinem eigenen Land, politisch entmachtet, demokratisch demontiert und begraben, hinabgestiegen in das Reich der Wirtschaft, mit ihrem Willen auferstanden von den Toten, aufgefahren in den EU-Himmel; er sitzt zur Rechten der Hochfinanz, der allmächtigen Götter; von dort richtet er die Steuerzahler und sonstige Untertanen (zugrunde). Ich glaube an TTIP, die Aufgabe der Selbstbestimmung, an die Verschwendung und Sinnlosigkeit der Agenturen, an die Selbstbedienungsmentalität und Straffreiheit der Korruption, an die Unantastbarkeit der Konzerne und die Unfehlbarkeit des ewigen Ungleichgewichts. Euro.