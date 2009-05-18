EU-Kommissare verlassen Barroso

Wahlkampf und Jobs in der Heimat. | Brüssel. Mit der bisherigen Budgetkommissarin Dalia Grybauskaite, die neue litauische Präsidentin wird, verliert Kommissionspräsident Jose Manuel Barroso bereits das vierte Mitglied seines Kollegiums. Vier weitere EU-Kommissare verabschieden sich in den EU-Wahlkampf in ihre Heimatländer und werden zumindest bis zu den Wahlen von 4. bis 7. Juni ausfallen. So stehen bereits seit Montag die Büros der Telekomkommissarin Viviane Reding aus Luxemburg, Regionalkommissarin Danuta Hübner aus Polen und der bulgarischen Verbraucherschutzkommissarin Meglena Kunewa leer. Entwicklungshilfekommissar Louis Michel geht ab heute, Dienstag, abends in unbezahlten Urlaub - und das bereits zum zweiten Mal. Schon bei den Wahlen zum belgischen Parlament vor zwei Jahren rührte er die Wahltrommel für seine Partei, die Liberalen aus dem französischsprachigen Süden Belgiens.