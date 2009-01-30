EU-Kritik an umstrittenem Anti-KP-Gesetz in Albanien

Experten meldeten verfassungsrechtliche Bedenken an: So gilt es als problematisch, dass auch Staatsanwälte und Höchstrichter von dem Gesetz betroffen sind. Die oppositionellen Sozialisten befürchten, das Lustrationsgesetz könne zu politischen "Säuberungen" genutzt werden.



Unter den etwa zwei Dutzend Staatsanwälten und Richtern, die ihren Dienst quittieren müssten, befinden sich auch solche, die an politisch sensiblen Fällen arbeiten: Etwa am an den Ermittlungen gegen Außenminister Lulzim Basha. Diesem wird vorgeworfen, sich in seiner Zeit als Transportminister am prestigeträchtigen Autobahnprojekt Tirana-Pristina bereichert zu haben.