EU liberalisiert TV-Werbung

Anstelle detaillierter Regelungen will die EU-Behörde die Werbezeit mit zwölf Minuten pro Stunde begrenzen. Den Sendern bliebe überlassen, wann sie die Programme unterbrechen.



Die umstrittenen Produktplatzierungen sollen konkret definiert und nach expliziter Ankündigung am Beginn der Sendung erlaubt werden. So werde Schleichwerbung verhindert. In welcher Form vorgewarnt wird, könnten die Mitgliedsstaaten selbst entscheiden.



Ausgenommen von der neuen Regelung sind laut Kommissions-Vorschlag Nachrichtensendungen und Kinderprogramme. Tabakprodukte und rezeptpflichtige Medikamente sollen gar nicht erlaubt sein. Für Alkoholika sind Einschränkungen geplant.



Auch für die sogenannten nicht-linearen Angebote wie etwa Video-on-demand, die bisher nicht erfasst waren, sind nun Mindeststandards - etwa für Jugendschutz und gegen Aufstachelung zum Rassenhass - vorgesehen.