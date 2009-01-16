EU-Minister ringen mit der Autokrise

Im Gespräch: EIB-Kredite, Kaufanreize für Neuwagen. | Brüssel. Die Automobilbranche und damit auch ihre Zulieferbetriebe stecken in einer schweren Krise. Darüber waren sich die EU-Wirtschaftsminister bei ihrem Sondertreffen mit Wirtschaftskommissar Günter Verheugen am Freitag einig. Auch darüber, dass koordiniert vorgegangen werden müsse, herrschte Konsens. Konkrete Rettungsmaßnahmen konnten sie allerdings noch nicht präsentieren. Es habe vorerst nur eine Bestandsaufnahme gegeben, sagte der österreichische Ressortchef Reinhold Mitterlehner. In allen Staaten sei die Dynamik der sich verstärkenden Problemsituation noch nicht absehbar. Für Österreich werde die Lage noch verschärft, weil es als Zulieferland weniger Einfluss auf die Branchenstrukturen habe. 200.000 Arbeitsplätze seien im Land einschließlich der Grundstoffindustrie von den Fahrzeugherstellern abhängig. In der ganzen EU gehe es um nicht weniger als 12 Millionen Jobs, sagte Verheugen. Neben dem Nachfragerückgang und den strukturell bedingten Überkapazitäten mache vor allem die Kreditklemme allen Marktteilnehmern zu schaffen.