EU-Parlament berät über Türkei-Resolution

Straßburg. Der gewaltsame Umgang der

türkischen Regierung mit den Demonstranten lässt auch das Europäische Parlament

nicht kalt. Nachdem das Thema bereits am 6. Juni Thema im Ausschuss für

auswärtige Angelegenheiten war, wird sich heute, Mittwoch, auch das Parlament

in Straßburg in einer Debatte mit der EU-Außenbeauftragten Catherine Ashton mit

der Frage auseinandersetzen, wie die Union mit den Menschenrechtsverletzungen

in der Türkei umgehen soll.



Dass es zu einer Sistierung der ohnehin schleppend

verlaufenden Beitrittsgespräche kommen könnte, glaubt man in Straßburg nicht.

Allerdings: Hilfreich sind die Wasserwerfer- und Tränengas-Attacken, mit denen

die Regierung Erdogan am Dienstag den Taksim-Platz stürmen ließ, sicherlich

auch nicht. "Die anfängliche Überzeugung, die Türkei könnte Teil der Union

werden, ist im Schwinden begriffen", sagte etwa SPÖ-Delegationsleiter Jörg

Leichtfried. Erdogan habe einen schleichenden Umsturz in ein nicht mehr

demokratisches Land herbeigeführt

Die Maßstäbe der Demokratie

und das nach wie vor bestehende Interesse der Türkei an einem Beitritt, sollen

nun als Hebel dienen, Erdogan zu einem Einlenken zu bewegen. Am Donnerstag wird

das Parlament eine Resolution verabschieden, mit der die Verletzung von

Grundrechten in der Türkei verurteilt wird. Der genaue Text ist noch Teil der

Verhandlungen, im Entwurf der sozialdemokratischen Fraktion, der der "Wiener

Zeitung" vorliegt, wird der "exzessive Einsatz von Gewalt" durch die türkische

Polizei "auf das Schärfste verurteilt".

<p style="margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt">

Keine Rede von Abbruch der Beitrittsverhandlungen

Ebenso werden Erdogans Aussagen während

der Auseinandersetzungen als kontraproduktiov kritisiert und die Sorge über die

Einschränkung der Medienfreiheit, teilweise auch durch Selbstzensur der Medien,

ausgedrückt. Von einem Abbruch der Beitrittsverhandlungen mit der Türkei ist

aber nicht die Rede. Im Gegenteil: Die Protestbewegung an sich beweise schon

die Überlebensfähigkeit der europäischen Werte in der Türkei. Die

Sozialdemokraten fordern daher, "dringend" die Verhandlungen über die Kapitel

Justiz und Menschenrechte zu starten.

Davon hält

ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas in diesem Zusammenhang nichts. "Recht und

Werte sind nicht verhandelbar, entweder man erfüllt die Voraussetzungen oder

man erfüllt sie nicht", sagt er der "Wiener Zeitung". Er hält jegliche

Auswirkungen der Krise auf die Beitrittsverhandlungen – also auch einen

allfälligen Abbruch – für falsch. Vielmehr müsse man sie zum Anlass nehmen,

über die Einhaltung der Kopenhagen-Kriterien – Demokratie, Pluralismus und

Rechtsstaatlichkeit – zu debattieren. Karas geht davoön aus, dass es eine

gemeinsame Resolution von drei oder vier Parteien geben wird.

Üderen mögliche

Auswirkungen scheiden sich die Geister: "Die Türkei ist massiv von dem

abhängig, was in der EU passiert, die wird solche Resolutionen schon ernst

nehmen", meint Leichtfried. "Wir sollten nicht so überheblich sein, zu glauben,

wir könnten die Leute dirigieren", sagt indes SPÖ-Europaabgeordnete Evelyn

Regner Sie hofft, dass sich letztlich die Reformkräfte in der Türkei

durchsetzen. Schließlich würden die Schwächung der Demokratie und die

Destabilisierung des Landes auch die wirtschaftlichen Interessen der Türkei

gefährden.

<!--

[if gte mso 9]><![endif]

--><!-NEWLINE-x-[if gte mso 10]><![endif]

-->