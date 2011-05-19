EU-Preisdruck für Handy und mobiles Internet

Die gegenwärtige EU-Deckelung der Handy-Auslandstelefonate läuft Mitte nächsten Jahres aus. Von heute 39 Cent pro Minute bei aktiven und 15 Cent bei passiven Anrufen wäre 2012 bei 35 und elf Cent Schluss. Doch Kroes will das Gesetz verlängern, weil der Wettbewerb am Roaming-Markt ihrer Meinung nach noch nicht wirklich funktioniert. Bis auf 24 und zehn Cent pro Minute ab Mitte 2014 sollen die Endkundenpreise für mobile Auslandstelefonie noch sinken, bis der Preisdeckel 2016 dann wirklich auslaufen soll.



Die neuen Höchstpreise für das Roaming würden die Mobilfunkbetreiber in den meisten EU-Ländern inklusive Österreich Umsätze kosten, vor allem beim bisher ungeregelten mobilen Internet. In Kommissionskreisen wird jedoch betont, dass diesmal nicht wie bisher reine Preisobergrenzen festgelegt würden. Kroes Vorschlag enthalte auch wettbewerbsfördernde Elemente, welche dazu führen sollen, zumindest den Endkundenmarkt in fünf Jahren wirklich den Marktkräften zu überlassen.



Freie Betreiberwahl



So sollen sich Mobilfunkkunden im Ausland künftig aussuchen dürfen, über welches Fremdnetz sie auf das Netz ihres Vertragspartners daheim zugreifen. Bisher ist das Auslandsnetz vom Heimatbetreiber vorgegeben. Zudem müssten die Mobilfunkanbieter ihre Angebote entflechten und je einen Vertrag für Inlandstelefonate und Roaming anbieten. Bisher gibt es nur kombinierte Angebote, die meist entweder im In- oder im Ausland günstig sind. Beide Maßnahmen würden speziell am Roaming-Markt den Wettbewerb beleben und erleichterten den Einstieg neuer Mitbewerber.