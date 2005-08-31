EU-Russland: Allianz oder Entfremdung?

Alpbach. (wh) Die Möglichkeit einer strategischen Partnerschaft zwischen Russland und der Europäischen Union war am Dienstag Thema beim Europäischen Forum Alpbach. Während insbesondere die alten EU-Mitgliedstaaten mit den Vorteilen einer langfristigen Partnerschaft mit Moskau liebäugeln, bewerten Experten die Aussichten eher skeptisch.



Ein leidenschaftliches Plädoyer für die westliche Integration Russlands hält dagegen der Moskauer Europaexperte Anatolij Adamishin: Im "WZ"-Interview befürchtet er, dass aufgrund der Gleichgültigkeit Europas die Chance auf ein demokratischeres Russland vergeben wird. "Der ganze Westen - die USA, Europa, Japan und Russland - sollte sich vereinigen, auch wenn das aus heutiger Sicht ein Wunschtraum ist", sagte Adamishin.