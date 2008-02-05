EU-Sozialisten rehabilitieren Smer-SD

Ganz überraschend käme das nicht. Schon seit dem Spätherbst hatten sich prominente europäische Sozialdemokraten in Pressburg die Klinke in die Hand gegeben. Gestern Dienstag reiste der Vizepräsident der Eurosozialisten, Hannes Swoboda, nach Pressburg.



In Pressburg selbst werden die jüngsten Entwicklungen als demonstrative Geste der europäischen Sozialdemokratie pro Fico hinsichtlich des sogenannten Lissabon-Vertrags gewertet. Dieser muss von allen EU-Staaten verabschiedet werden, damit die Union ein neues juristisches Fundament bekommen kann. Fico musste die Parlamentsabstimmung über die Ratifikation des Lissabon-Vertrages in den vergangenen Tagen schon zweimal verschieben, weil ihm die Opposition die notwendige Zustimmung verweigerte. Eine weitere Abstimmung ist für morgen Donnerstag angesetzt.



Im Übrigen stünde Fico mit seiner Smer-SD die Rückkehr zu den Eurosozialisten auch gut zu Gesicht mit Blick darauf, dass in Brüssel noch über die Euro-Einführung in der Slowakei 2009 entschieden werden muss. Das ist vor allem eine Frage des good will.