EU startet Gesundheitsportal

Geplant ist es, das Portal in allen 20 Sprachen der EU anzubieten, wie der für Gesundheit und Verbraucherschutz zuständige Kommissar Markos Kyprianou bekanntgab. Allerdings war am Mittwoch die Seite nur in der englischen Ausgabe abrufbar.



Stolz ist man auf die Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten der EU, EFTA-Ländern, internationale Organisationen und NGOs. Das 600.000 EUR teure Projekt ist eine Initiative im Rahmen des EU-Programms für öffentliche Gesundheit und soll nicht nur die Bürger, sondern auch Wissenschaftler, Entscheidungsträger und Fachkräfte der Gesundheitsberufe mit neuesten Informationen versorgen.