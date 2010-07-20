EU straft im Fall Iran härter als UNO

Um die Zustimmung Russlands und Chinas im UN-Gremium sicherzustellen, blieb das Sanktionspapier im Juni halbherzig und die EU-Chefdiplomaten schlugen ein Konzept eines ergänzenden Sanktionspakets vor, das die meisten Schlupflöcher der UN-Resolution zu schließen verspricht. Falls die EU, wie darin angekündigt, tatsächlich ein Embargo über den Öl- und Erdgassektor verhängt und jede "Ausrüstung und Dienstleistung, Neuinvestition und Technikhilfe" unterbindet, wäre dies ein harter Schlag ins Gesicht der Mullahs.



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Um das Schlimmste zu verhindern, schickte Irans Präsident Mahmoud Ahmadinejad kürzlich seinen stellvertretenden Außenminister Ali Ahani nach Europa. In Deutschland, dem wichtigsten Technologiepartner des Iran warb dieser eindringlich für einen Verzicht des Zusatzpakets und versprach dafür eine engere Kooperation der Perser im Nuklearkonflikt. Ob Ahanis Mission erfolgreich war, wird sich zeigen...