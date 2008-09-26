EU über religiöse Verfolgung im Iran besorgt

Anhänger religiöser Minderheiten wie Christen, Sufis oder Sunniten würden zunehmend verfolgt, ihr Eigentum beschlagnahmt und ihre Gebetsstätten geschändet.



Eine Annahme des Gesetzes über die Apostasie (den Abfall vom Glauben) wäre eine schwere Verletzung der Religionsfreiheit und stünde im Widerspruch zum Artikel 18 des vom Iran unterzeichneten internationalen Pakts für Bürgerrechte, erklärte die Ratspräsidentschaft. Es würde das Leben mehrerer Iraner bedrohen, die ohne Prozess seit Monaten wegen ihres Glaubens inhaftiert seien.



Die EU rief den Iran auf, alle Inhaftierten freizulassen und die Freiheit der Religionsausübung zu garantieren. (APA)



LinksAmnesty Jahresbericht 2007



+++ Verfolgung der Bahai