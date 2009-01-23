EU uneinig über Aufnahme von US-Gefangenen

Österreich winkte bereits ab. | Brüssel. Die EU-Länder begrüßen zwar die angekündigte Schließung Guantanamos, sind sich aber noch uneinig über die mögliche Aufnahme von Gefangenen. Österreichs Außenminister Michael Spindelegger lehnt das dezidiert ab. Er sieht die Verantwortung für das Schicksal der rund 245 verbliebenen Häftlinge eindeutig bei den USA. An denen liege es, wie viele der bisherigen Insassen sie in regulären Gefängnissen behalten oder im Land aufnehmen, wenn sie unschuldig seien, hieß es in Diplomatenkreisen. Die restlichen sollten wenn möglich in ihre Herkunftsländer zurückgebracht werden. Nur jene, denen dort Gefahr für Leib und Leben drohe, könnten von der EU oder anderen Ländern aufgenommen werden. Laut Amnesty Österreich handelt es sich um rund 60 Personen aus China, Tunesien, Syrien oder Usbekistan.