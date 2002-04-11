EU verleiht Ostregion hohe Auszeichnung

Ausschlaggebend für die hohe Anerkennung waren Wirtschaftsdaten wie z.B. die Anzahl der Firmengründungen, der Patente sowie der Anteil der Studenten und auch zukunftsweisende Strategien der Regionen zur weiteren Forcierung innovativer Unternehmungsgründungen.



Das Biocenter in Wien ist z.B. näher untersucht und für ausgezeichnet befunden worden. Die Region Wien/NÖ bildet gemeinsam mit Edinburgh, Hamburg, Kopenhagen und Veneto eine vernetzte Einheit. Diese enge Zusammenarbeit soll sich positiv auf das Marketing im Vergleichswettbewerb der Städte auswirken. Die Kooperationen der Partnerstädte in diesem Netzwerk werden durch EU-Mittel gefördert. Landtagspräsidentin Stubenvoll nahm in Vertretung des Wiener Bürgermeisters Michael Häupl die hohe Auszeichnung mit großer Freude entgegen.