EU verstärkt den Druck auf Berlin

Das plant Berlin auch. So soll das Defizit von 2,5 Prozent 2007 auf 1,5 Prozent bis 2009 abgesenkt werden. Die deutsche Regierung will die Steuerfreibeträge kürzen, die Mehrwertsteuer erhöhen und Sozialausgaben eindämmen. Das sei grundsätzlich der richtige Weg, meinte Almunia. Er verlangt aber einen detaillierten Bericht über die getroffenen Maßnahmen bis Juli. Dann sollen weitere Schritte im Defizitverfahren beschlossen werden - erneute Aussetzung des Verfahrens oder Strafzahlungen.



Rüge auch für Polen



Almunia rechnet damit, dass die EU-Finanzminister die Verschärfung des Verfahrens gegen Deutschland bei ihrem Treffen am 14. März bestätigten. Der deutsche Ressortchef Peer Steinbrück äußerte umgehend Verständnis für den Schritt der Kommission. Aber "mit der Vorlage des Haushaltsentwurfs 2007 im Juli werden wir die Einhaltung des Defizitkriteriums ab 2007 sicherstellen", ließ er per Aussendung wissen. Eine Rüge des Währungskommissars gab es unterdessen auch für Warschau. Das polnische Haushaltsdefizit lag 2005 bei 4,7 Prozent und wird entgegen der Forderung der Kommission voraussichtlich auch 2007 noch über vier Prozent liegen. Polen ist zwar nicht bei der Eurozone. Kommt Warschau jedoch den Forderungen Brüssels nicht nach, könnte die EU in letzter Konsequenz Strukturmittel einbehalten.