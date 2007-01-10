EU will Energieriesen zerschlagen

Bisherige Entbündelung reicht nicht aus

Klar ist lediglich, dass Brüssel die bisherige Entbündelungspraxis - nämlich die Netze schlicht an Töchter auszugliedern, wie das auch in Österreich der Fall ist - nicht mehr ausreicht. Die Strom- und Gaspreise seien weiterhin zu hoch weil Energiekonzerne wie die deutschen E.on und RWE, die französische EdF oder auch der österreichische Verbund weiterhin die Entgelte diktierten und Wettbewerb behinderten.



Österreichs Strombranche sieht das naturgemäß anders. "Die österreichische E-Wirtschaft hat sich keine Versäumnisse vorzuwerfen", erklärte VEÖ-Präsident Leo Windtner. Die Entbündelung nach bisherigem EU-Recht sei bereits erfolgt, der Netzzugang für Mitbewerber durch die Regulierungsbehörde E-Control garantiert, die über "umfassende Befugnisse" verfüge. Ein unabhängiger Systemoperator ist der größte heimische Netzbetreiber Austrian Power Grid AG, eine 100prozentige Verbund-Tochter, aber nach Brüsseler Lesart noch keineswegs. Selbst wenn die Mitgliedsstaaten am Frühjahrstreffen der EU-Staats- und Regierungschefs diese weniger drastische Variante wählten, bestünde Handlungsbedarf. Vor allem Frankreich wehrt sich aber vehement gegen jede Schwächung seiner Energiekonzerne.

20 Prozent weniger Treibhausgase bis 2020

In einem eigenen Strategiepapier zur Bekämpfung des Klimawandels empfiehlt die Kommission als EU-Ziel mindestens 20 Prozent weniger Treibhausgasemissionen bis 2020 gegenüber 1990. Daran soll sich die Union als Vorbild auch ohne neues Folgeabkommen zum Kyoto-Protokoll halten. Eigentlich wäre aber ein Minus von 30 Prozent der Emissionen aller Industrieländer notwendig, erklärte Umweltkommissar Stavros Dimas. Dazu wäre die EU auch bereit - wenn Verhandlungspartner wie die USA mitziehen sollten.



Schließlich betonte die Kommission erneut die Vorzüge der Atomenergie: Weniger Treibhausgase und eine Verminderung der Abhängigkeit Europas von Öl- und Gasimporten.