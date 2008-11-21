EU will Wirtschaft retten

Weniger Budgetdisziplin



Trotz aller Abwiegelungen von Seiten der EU-Kommission liegt der 130-Mrd.-Euro-Plan also schwarz auf weiß auf dem Tisch. Bis Mittwoch können freilich noch Änderungen vorgenommen werden. Zudem wird klar gemacht, dass die Budgetdisziplin der Mitgliedsstaaten 2009 und 2010 wohl weniger strikt überwacht wird. Der Stabilitätspakt solle aber respektiert werden, heißt es.



"Jeder Mitgliedsstaat sollte jene nationalen Maßnahmen treffen, die seine spezifische Situation erfordert, soweit es das Budget erlaubt", schreiben die Beamten. Der Rat der EU-Finanzminister und die Kommission sollen gemeinsam dahinter sein, dass die Zielmarke von einem Prozent des BIP auch erreicht wird.



Die Kommission selbst will Auszahlungen von bis zu 2,3 Mrd. Euro aus den Sozialfonds bereits ab 2009 beschleunigen. Auf den Globalisierungsfonds in der Höhe von 500 Mio. Euro pro Jahr könnte häufiger zugegriffen werden. Zahlungen über vier bis sieben Milliarden Euro des Strukturfonds könnten vorgezogen werden. Die Vorschläge der EU-Kommission sind rechtlich nicht verbindliche Empfehlungen, die aber mit großen Mitgliedsstaaten wie Frankreich, Deutschland und Großbritannien weitgehend akkordiert sind.