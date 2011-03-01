EU-Wirtschaft wächst rascher

Die Kommission sieht für heuer ein Wachstum von 1,8 Prozent für die EU und 1,6 Prozent für die Eurozone. Beides liegt 0,1 Prozentpunkte über den Prognosen vom November. Die Inflation wird vor allem wegen der steigenden Energie- und Lebensmittelpreise auf 2,5 und 2,2 Prozent anwachsen.



Als Möglichkeiten für einen weiteren Anstieg beim Wachstum sieht Rehn die stärker anspringende Weltkonjunktur und die positive Auswirkung der mit 2,4 Prozent am stärksten wachsenden deutschen Wirtschaft. Der bescheinigt die Kommission erstmals, dass die Binnennachfrage einen größeren Anteil am Erfolg habe als der Export. Als Abwärtsrisiken gelten die fragile Lage am Finanzmarkt, die steigenden Rohstoffpreise und der Einfluss der Sparpakete zur Haushaltskonsolidierung auf die Binnennachfrage. Von einer "sehr unsicheren Situation" redete Rehn im Zusammenhang mit Nordafrika und dem Nahen Osten. Sollten die Ölpreise stärker steigen als erwartet, könnte das die Inflation anheizen und das Wachstum drücken.