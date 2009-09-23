EULEX nimmt vier Serben wegen Verdachts auf Kriegsverbrechen fest

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
9 Minheute
Von WZ Online
Die EU-Rechtsstaatsmission im Kosovo (EULEX) hat vier Serben im Ost-Kosovo wegen des Verdachts auf Kriegsverbrechen festgenommen.
Hinweis: Der Inhalt dieser Seite wurde vor 16 Jahren in der Wiener Zeitung veröffentlicht. Hier geht's zu unseren neuen Inhalten.
Die Festnahme sei in Zusammenarbeit mit der kosovarischen Polizei und der internationalen Schutztruppe KFOR erfolgt, sagte EULEX-Sprecherin Karin Limdal.
Serbische Medien hatten zuvor über die Festnahme von fünf Serben berichtet, darunter einer Frau, in der Gemeinde Novo Brdo. Nach Angaben eines lokalen serbischen Politikers werden den festgenommenen Personen Kriegsverbrechen an Albanern im Jahr 1999 angelastet.