EULEX nimmt vier Serben wegen Verdachts auf Kriegsverbrechen fest

Die Festnahme sei in Zusammenarbeit mit der kosovarischen Polizei und der internationalen Schutztruppe KFOR erfolgt, sagte EULEX-Sprecherin Karin Limdal.



Serbische Medien hatten zuvor über die Festnahme von fünf Serben berichtet, darunter einer Frau, in der Gemeinde Novo Brdo. Nach Angaben eines lokalen serbischen Politikers werden den festgenommenen Personen Kriegsverbrechen an Albanern im Jahr 1999 angelastet.