Euphorie ohne ORF?

Sat1 hat dank Rapid über die beste Quote aller Zeiten in Österreich gejubelt. Bis zu 400.000 verfolgten das 3:0 gegen den HSV. Für den ORF wären 400.000 bei einer derartigen Sensation freilich beschämend, so viel sehen in der Regel bei einer normalen Liga-Partie zu.
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Vermutlich hätte der ORF doppelt so viele Zuschauer gehabt oder noch mehr. Der ebenso überraschende Sieg Salzburgs in Rom war überhaupt nur auf Sky zu sehen. Und der Bezahlsender ist noch nicht sehr weit verbreitet. Es wird interessant zu beobachten sein, ob die tollen Leistungen der heimischen Vereine auch ohne ORF-Übertragungen und dementsprechender Verbreitung eine Euphorie zur Folge haben.