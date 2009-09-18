Euphorie ohne ORF?

Vermutlich hätte der ORF doppelt so viele Zuschauer gehabt oder noch mehr. Der ebenso überraschende Sieg Salzburgs in Rom war überhaupt nur auf Sky zu sehen. Und der Bezahlsender ist noch nicht sehr weit verbreitet. Es wird interessant zu beobachten sein, ob die tollen Leistungen der heimischen Vereine auch ohne ORF-Übertragungen und dementsprechender Verbreitung eine Euphorie zur Folge haben.