Eureka trennt sich von VA Tech

Am 20. Jänner teilte der Eureka Fond überraschend mit, dass er 5,06% an der VA Tech - das sind 776.158 Aktien - besitzt. An diesem Tag wurde auch bekannt, dass Siemens sein Übernahmeangebot von 55 auf 65 Euro je Aktie verbessert. Der Kurs der VA Tech schnellte daraufhin von 60,17 auf 64,25 Euro.



Dass Eureka sein Aktien-Paket in den letzten Tagen über die Wiener Börse verkauft hat, ist auszuschließen. Solche Umsätze wurden nicht getätigt und hätte der Marktplatz auch nicht verkraften können. Beobachter gehen davon aus, dass Siemens diese Anteile vorzeitig angeboten wurden. Denn die Zeit läuft, und der deutsche Elektromulti braucht bis zum 9. Februar mehr als 90% der VA Tech, sonst ist die Übernahme hinfällig. Seitens Siemens gab es allerdings keinen Kommentar.



Warum Eureka dies aber vor Ablauf der Angebotsfrist tut, ist für Experten nicht erklärbar. Denn einen besseren Preis als 65 Euro darf Siemens gar nicht bieten.