Euro-Gipfel begann mit Streit

Beobachter meinen, dass es ans Eingemachte geht, und eine harte Änderung des Stabilitätspaketes bevorsteht.



Wie es in diplomatischen Kreisen hieß, drängte auch EU-Kommissionschef Jose Manuel Barroso auf konkrete und dringende Maßnahmen. Die EU-Kommission sei unzufrieden mit den bisherigen Entwürfen gewesen.



Der Beschluss der Griechenland-Hilfen in Höhe von 110 Mrd. Euro gilt nur mehr als Formalakt, sie wurden bereits von den EU-Finanzministern am Sonntag abgesegnet. Umstritten bleibt aber, welche Lehren die EU aus der Krise ziehen und ob der Euro-Gipfel zu weiteren Maßnahmen gegen die Spekulation führen soll.



Das Treffen hätte ursprünglich bereits um 19.00 Uhr beginnen sollen.