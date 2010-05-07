Euro-Gipfel begann mit Streit

Brüssel. Mit zweistündiger Verspätung hat der Eurogipfel endlich begonnen. Vorangegangen war ein Streit zwischen der deutschen Kanzlerin Merkel und Frankreichs Präsident Sarkozy. In die bilaterale Zwitigkeit schaltete sich schließlich auch EZB-Präsident Jean-Claude Trichet ein. | Politik kämpft um das Überleben des Euro
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Beobachter meinen, dass es ans Eingemachte geht, und eine harte Änderung des Stabilitätspaketes bevorsteht.
Wie es in diplomatischen Kreisen hieß, drängte auch EU-Kommissionschef Jose Manuel Barroso auf konkrete und dringende Maßnahmen. Die EU-Kommission sei unzufrieden mit den bisherigen Entwürfen gewesen.
Der Beschluss der Griechenland-Hilfen in Höhe von 110 Mrd. Euro gilt nur mehr als Formalakt, sie wurden bereits von den EU-Finanzministern am Sonntag abgesegnet. Umstritten bleibt aber, welche Lehren die EU aus der Krise ziehen und ob der Euro-Gipfel zu weiteren Maßnahmen gegen die Spekulation führen soll.
Das Treffen hätte ursprünglich bereits um 19.00 Uhr beginnen sollen.