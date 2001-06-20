Euro hält Münze AG auf Trab

"Wir haben bereits 80% der erforderlichen Menge erzeugt", sagte Münze-Vorstandsdirektor Kurt Meyer gestern, Dienstag, in einer Pressekonferenz. Da die Euro-Herstellung bis jetzt nur Kosten verursacht hat und auch die Nachfrage nach Goldanlageprodukten rückläufig war, hat die Münze Österreich AG im Geschäftsjahr 2000 unterm Strich weniger verdient. Das Betriebsergebnis sank von 23 Mill. auf rund 119 Mill. Schilling, das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ging von 147 Mill. auf 83 Mill. Schilling zurück. An die Nationalbank - sie ist alleinige Aktionärin der Münze Österreich AG - wird eine unveränderte Dividende von 50 Mill. Schilling ausgeschüttet.



Im Konzern wurde nach einem Jahresüberschuss von 142,8 Mill. ein Jahresfehlbetrag von 82,6 Mill. Schilling ausgewiesen, was im Wesentlichen durch die Bewertungsmethode der Casinos-Austria-Gruppe beeinflusst gewesen sei, sagte Münze-Generaldirektor Dietmar Spranz.



Der Marktanteil der "Münze" sei im vergangenen Jahr gestiegen, allerdings in einem stark rückläufigen Markt. Der Goldpreis sei zwar gesunken, gleichzeitig sei aber der Dollarkurs gestiegen, was das billigere Gold für die Anleger teurer machte.



Die Erlöse aus Münzen sanken von 1,7 Mrd. auf 1,6 Mrd. Schilling, mit Goldbarren setzte die Münze Österreich 281,1 (nach 418,3) Mill. Schilling um. Der konsolidierte Umsatzerlös betrug insgesamt 2,32 (nach 2,38) Mrd. Schilling. Der Marktanteil des Wiener Philharmonikers lag in Europa bei 75%. Verkauft wurden insgesamt 266.000 (nach 288.000) Unzen. Weltweit wurde ein Rückgang von 3,2 Mill. auf 664.000 Unzen verzeichnet. Die "Durststrecke" der Münze Österreich dürfte heuer zu Ende sein, sagte Spranz. Die Ausgabe der Euro-Münzen werde sich positiv aus das Jahresergebnis 2001 niederschlagen.