Euro-Information geht weiter

Nach 38% im Juli 1997 beurteilen mittlerweile 69% der Österreicher die Einführung des Euro als sehr bzw. eher positiv. 66% fühlten sich gut bzw. sehr gut informiert. Dennoch würden die



Informationskampagnen fortgesetzt, betonte Ruttenstorfer. Gemeinsam mit dem Verein für Konsumenteninformation (VKI), der Wirtschaftskammer (WK), den Banken und Sparkassen, Seniorenverbänden sowie



Ländervertretern werden bis zum 7. Juli Euro-Konsumentenberatungen in den großen Einkaufszentren in allen Bundesländern durchgeführt. Parallel dazu ist das Euro-Mobil unterwegs, um in Zusammenarbeit



mit der WK und dem Wirtschaftsinformationsdienst Dun & Bradstreet 50 heimische Betriebe kostenlos über die Euro-Umstellung zu beraten.



Kritik am Gesetz zur doppelten Preisauszeichnung übte WK-Vizepräsident Rene Alfons Haiden. Dieses sehe zwar Ausnahmen für kleine Handelsbetriebe, nicht aber für Dienstleister und Gewerbetreibende



vor. Für diese sei die doppelte Preisauszeichnung aber mindestens genauso problematisch. Insgesamt sei die österreichische Wirtschaft auf den Euro gut vorbereitet. Auch die Umstellungsquote der



285.000 Wirtschaftskammermitglieder, von denen rund 15.000 regelmäßig exportierten, sei hoch. Vom Euro erwarten laut einer Umfrage 59% der Unternehmen mehr Berechen- und Planbarkeit sowie geringere



Transaktionskosten, 52% einen besseren Zugang zu den Auslandsmärkten.



Staatssekretärin Benita Ferrero-Waldner wies darauf hin, daß in Österreich nur jedes zweite Unternehmen auf die Euro- und die Jahr 2000-Umstellung vorbereitet sei. 1999 würden in Österreich nur 20%



der Unternehmen in Euro fakturieren, in Finnland seien es bereits 34%. Bis Ende 2000 würden in Euroland durchschnittlich 50% der Unternehmen die Umstellung vollzogen haben, in Österreich rechne man



mit immerhin 46%.