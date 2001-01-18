Euro schafft Preistransparenz

In der heimischen Hotellerie werde es nicht zu einer Erhöhung der Preise im Zuge der Euro-Umstellung kommen, sagte ÖHV-Präsident Helmut Peter zur "Wiener Zeitung". "Das wäre der größte Fehler, den man machen kann", denn der öffentliche Druck sei zu diesem Zeitpunkt verstärkt. Für die Branche sei der Euro förderlich, da es nun absolute Preistransparenz für die Gäste gebe. Es werde augenscheinlich, dass das österreichische Preis-Leistungsverhältnis ausgezeichnet sei. So seien etwa italienische 4-Stern-Betriebe um 30%, französische sogar um 40% teurer als österreichische Vergleichsherbergen. Die Umstellung auf Euro in den Hotelbetrieben geht Peter zu langsam: "Viele Betriebe schieben die Umstellung der Buchhaltung noch immer vor sich her".