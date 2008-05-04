EURO sorgt für eine Million Übernachtungen

Reformpartnerschaft im Check: Gesundheit
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Von WZ Online
Die Fußball-Europameisterschaft soll Österreichs Tourismus zusätzlich 1,1 Millionen Nächtigungen bringen, berichtet das ORF-Radio am Sonntag unter Berufung auf eine nicht näher genannte aktuelle Studie.
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Die Geschäftsführerin der Österreich Werbung (ÖW), Petra Stolba, rechnet für den Sommertourismus mit wenigstens fünf Prozent mehr Umsatz. Hotels gehobener Kategorien seien aktuell fast ausgebucht.