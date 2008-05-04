EURO sorgt für eine Million Übernachtungen

Die Fußball-Europameisterschaft soll Österreichs Tourismus zusätzlich 1,1 Millionen Nächtigungen bringen, berichtet das ORF-Radio am Sonntag unter Berufung auf eine nicht näher genannte aktuelle Studie.

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