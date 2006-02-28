Euro startet in Slowenien vorerst nur auf Preistafeln

Dass dieser Termin halten wird, davon sind die Slowenen überzeugt, wurden sie doch erst kürzlich von EU-Währungskommissar Joaquín Almunia ermutigt: Slowenien sei das einzige der neuen EU-Länder, das alle Maastricht-Kriterien zur Einführung des Euro erfülle, sagte Almunia. Das slowenische Haushaltsdefizit liegt unter 3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP), die Gesamtverschuldung unter 60 Prozent des BIP, und die Inflationsrate liegt mit etwa 2,6 Prozent ebenfalls unter dem Grenzwert. Dieser ergibt sich aus den Daten der Mitgliedsländer: Er darf maximal 1,5 Prozent über dem Durchschnittswert jener drei Länder liegen, welche die geringste Inflationsrate aufweisen.



Dichter, Berge und Lippizaner



"Wir erfüllen alle Kriterien. Der Euro wird mit 1. Jänner 2007 hundertprozentig übernommen", betont auch ein Sprecher der slowenischen Botschaft in Österreich, gegenüber der "Wiener Zeitung". Die Vorteile für so ein kleines Land wie Slowenien lägen auf der Hand: Eine Stunden Fahrt, und schon sei man in einem anderen Land - das lästige Geldwechseln werde ab kommendem Jahr endlich wegfallen. Durch die frühe Verpflichtung zur doppelten Preisauszeichnung wolle die Regierung ungerechtfertigten Preissteigerungen im Zuge der Umstellung Einhalt gebieten. Auch die Motive für die Euro-Münzen stehen schon fest: Ein Konterfei des slowenischen Nationaldichters France Preseren sowie des protestantischen Predigers und Begründers des slowenischen Schrifttums Primos Trubar, der slowenische Nationalberg Triglav, ein Lippizaner und der "Fürstenstein", was in Kärnten zum Teil für Missstimmung sorgt. Bisher gehören der Eurozone ausschließlich "alte" EU-Länder an. Von ihnen haben nur Großbritannien, Schweden und Dänemark ihre Währungen nicht auf Euro umgestellt. Von den neuen EU-Ländern hoffen auch Estland und Litauen auf einen Euro-Start im Jahr 2007. Lettland peilt das Jahr 2008 an. Diese Länder erfüllen bisher aber noch nicht alle Kriterien.



Im Oktober will die EU-Kommission einen neuen Bericht über die wirtschaftliche Entwicklung der Euro-Kandidatenländer vorlegen. Dann wird sich weisen, wie die Chancen für eine rasche Euroeinführung in den jeweiligen Ländern stehen.