Eurojust & Europol

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Die juristischen und polizeilichen Institutionen der Mitgliedsstaaten sind im Rahmen mehrerer Einrichtungen vernetzt.
Eurojust
Die Aufgabe von Eurojust ist die Verfolgung schwerer grenzüberschreitender und organisierter Kriminalität. Als Vertreter der einzelnen Länder sind Justizbedienstete oder Staatsanwälte tätig. Zu den Arbeitsbereichen der EU-Agentur gehören
- Drogenhandel
- Geldwäsche
- illegaler Waffenhandel
- Kinderpornografie
- Menschenhandel
- Terrorismusbekämpfung
Eurojust arbeitet auch daran, Rechtshilfeabsuchen zu vereinfachen und europäische Haftbefehle zu beschleunigen.
Europäisches Justizielles Netz
Das Europäische Justizielle Netz soll die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten erleichtern, indem es die Kommunikation zwischen den Kontaktstellen verbessert. Es arbeitet eng mit Eurojust zusammen.
Europäische Polizeiakademie
Die Europäische Polizeiakademie (EPA oder CEPOL) fördert die Aus- und Weiterbildung von Polizeikräften. Dzu werden Ausbildungsprogramme erstellt, Onlinekurse angeboten und Austauschprogramme organisiert. Ein wesentliches Anliegen ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse rasch in die Ausbildung einzubinden. Aktuelle Untersuchungen werden laufend im European Police Science and Research Bulletin veröffentlicht, das als Folge von PDFs auf der Website bereitssteht.
Europäisches Polizeiamt (Europol)
Europol ist die Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union, die den Austausch und die Analyse kriminalpolizeilicher Erkenntnisse abwickelt. Ihre Aufgabe besteht darin, die Effektivität bei der Verhütung und Bekämpfung schwerer internationaler Kriminalität und Terrorismus zu verbessern.
Zu den Aufgaben der EU-Agentur gehören
- Informationen und Erkenntnisse sammeln, speichern, verarbeiten, analysieren und austauschen
- Unterstützung der Ermittlungen in den Mitgliedstaaten insbesondere durch die Übermittlung aller sachdienlichen Informationen an die nationalen Stellen
- Erstellen von Analysen und Lageberichten
- Bereitstellen der nötigen Informationsinfrastruktur
- Fortbildung und Forschung in den Bereichen Prävention, kriminaltechnische und kriminalwissenschaftliche Methoden
Europol unterstützt die Strafverfolgungsbehörden der EU-Mitgliedstaaten etwa in den Bereichen
- Drogenhandel
- Geldwäsche
- Geldfälschung
- Produktfälschungen und Produktpiraterie
- Schlepperei, Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung von Kindern
- Terrorismus
Eurojust
European Union's Judicial Cooperation Unit
Postbox 16183
2500 BD Den Haag
Niederlande
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European Judicial Net
Website
Europol
Postbus 90850
2509 LW Den Haag
Niederlande
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Europäische Polizeiakademie
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