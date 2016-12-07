Eurojust & Europol

Die juristischen und polizeilichen Institutionen der Mitgliedsstaaten sind im Rahmen mehrerer Einrichtungen vernetzt.

Eurojust

Die Aufgabe von Eurojust ist die Verfolgung schwerer grenzüberschreitender und organisierter Kriminalität. Als Vertreter der einzelnen Länder sind Justizbedienstete oder Staatsanwälte tätig. Zu den Arbeitsbereichen der EU-Agentur gehören

Drogenhandel

Geldwäsche

illegaler Waffenhandel

Kinderpornografie

Menschenhandel

Terrorismusbekämpfung

Eurojust arbeitet auch daran, Rechtshilfeabsuchen zu vereinfachen und europäische Haftbefehle zu beschleunigen.

Europäisches Justizielles Netz

Das Europäische Justizielle Netz soll die justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen zwischen den Mitgliedstaaten erleichtern, indem es die Kommunikation zwischen den Kontaktstellen verbessert. Es arbeitet eng mit Eurojust zusammen.

Europäische Polizeiakademie

Die Europäische Polizeiakademie (EPA oder CEPOL) fördert die Aus- und Weiterbildung von Polizeikräften. Dzu werden Ausbildungsprogramme erstellt, Onlinekurse angeboten und Austauschprogramme organisiert. Ein wesentliches Anliegen ist es, wissenschaftliche Erkenntnisse rasch in die Ausbildung einzubinden. Aktuelle Untersuchungen werden laufend im European Police Science and Research Bulletin veröffentlicht, das als Folge von PDFs auf der Website bereitssteht.

Europäisches Polizeiamt (Europol)

Europol ist die Strafverfolgungsbehörde der Europäischen Union, die den Austausch und die Analyse kriminalpolizeilicher Erkenntnisse abwickelt. Ihre Aufgabe besteht darin, die Effektivität bei der Verhütung und Bekämpfung schwerer internationaler Kriminalität und Terrorismus zu verbessern.

Zu den Aufgaben der EU-Agentur gehören

Informationen und Erkenntnisse sammeln, speichern, verarbeiten, analysieren und austauschen

Unterstützung der Ermittlungen in den Mitgliedstaaten insbesondere durch die Übermittlung aller sachdienlichen Informationen an die nationalen Stellen

Erstellen von Analysen und Lageberichten

Bereitstellen der nötigen Informationsinfrastruktur

Fortbildung und Forschung in den Bereichen Prävention, kriminaltechnische und kriminalwissenschaftliche Methoden

Europol unterstützt die Strafverfolgungsbehörden der EU-Mitgliedstaaten etwa in den Bereichen

Drogenhandel

Geldwäsche

Geldfälschung

Produktfälschungen und Produktpiraterie

Schlepperei, Menschenhandel und sexuelle Ausbeutung von Kindern

Terrorismus

Eurojust

European Union's Judicial Cooperation Unit

Postbox 16183

2500 BD Den Haag

Niederlande

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European Judicial Net

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Europol

Postbus 90850

2509 LW Den Haag

Niederlande

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Europäische Polizeiakademie

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