EuroMalaysia fördert bilaterale Beziehungen

GAPFILL soll Bewusstsein schaffen und bilaterale Forschungs- und Technologie Kooperationen zwischen Unternehmen aus europäischen und asiatischen Länder im Rahmen des EU-Rahmenprogramms 6 (FP6) fördern.



Im Zusammenhang mit dieser Initiative wird die Veranstaltung EuroMalaysia ICT Cooperation Event 2005 in Kuala Lumpur stattfinden, die Kontaktmöglichkeiten, Gelegenheiten zur Fortführung von Geschäften und zum Aufbau von Partnerschaften zwischen europäischen und malaiischen Unternehmen bieten möchte. Dazu zählt auch die Zusammenlegung von Ressourcen, Kostenteilung und ergänzende Nutzung von Kompetenzen bei Gemeinschaftsprojekten in den Bereichen Informations- und Kommunikations-Technologie (ICT = Information Communication Technology) und Forschung und Entwicklung (F&E).



Botschafter und Leiter der Delegation der Europäischen Kommission in Malaysia, Thierry Rommel sagte anlässlich eines Briefings im Palace of the Golden Horses: "Über GAPFILL arbeiten wir intensiv an der Entwicklung wissenschaftlicher und technologischer Kooperationsprojekte mit asiatischen Partnern. Zur Zeit konzentrieren wir uns auf Malaysia, Taiwan, Thailand und Singapur", sagte er.



In Malaysia wurde MIMOS Berhad wegen der Führungsrolle die das Unternehmen in der Branche einnimmt und seiner starken technologischen F&E Aktivitäten dazu auserwählt, der ersten GAPFILL ICT Kooperations-Veranstaltung bzw. EuroMalaysia 2005 vorzustehen und diese zu fördern.



MIMOS fordert interessierte europäische Unternehmen in Malaysia oder im Ausland auf, ihre Vorschläge einzureichen. Zur Anmeldung für die Veranstaltung und/oder um mehr zur Einreichung von Vorschlägen zu erfahren, besuchen Sie die Website unter http://www.euromalaysia-it.org oder wenden Sie sich an den Leiter des EuroMalaysia 2005 Help Desks, Mimi Dariah Md Din vom Research, Industry and Government Collaboration(RIGC) Department unter +603-8996-5000 (Durchwahl 2062), Fax: +603-8657-9458 oder per "Mail":mailto:HelpDesk@euromalaysia-IT.org.my .