"Europa lässt sich nicht mit einem Schlage herstellen", sagte er damals, "und auch nicht durch einfache Zusammenfassung: Es wird durch konkrete Tatsachen entstehen, die zunächst eine Solidarität der Tat schaffen." Prophetische Worte, auch 61 Jahre nachdem sie gesprochen wurden.



Nicht einmal ein Jahr später, am 18. April 1951, unterzeichneten sechs Länder den Gründungsvertrag der "Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl".



Schuman im Wortlaut: "Die Solidarität der Produktion, die so geschaffen wird, wird bekunden, dass jeder Krieg zwischen Frankreich und Deutschland nicht nur undenkbar, sondern materiell unmöglich ist." Schon am 9. Mai 1950 machte er klar, dass diese Gemeinschaft allen europäischen Ländern offen steht.



Schumans Rede fußte auf dem Plan von Jean Monnet, eines Unternehmers und Wirtschaftsfunktionärs.



Am 25. März 1955 wurden die Römischen Verträge zur Gründung der "Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft" unterzeichnet, sie trat 1958 in Kraft.



1962 wird die "Gemeinsame Agrarpolitik" eingeführt, noch heute ein Pfeiler der europäischen Wirtschaftspolitik.



Im Juli 1968 werden alle Binnenzölle für gewerbliche Produkte abgeschafft.



1972 treten Großbritannien, Irland und Dänemark bei.



1979 tritt das Europäische Währungssystem in Kraft, der Embryo des Euro.



1981 tritt Griechenland bei, 1986 Spanien und Portugal.



1995 treten Österreich, Schweden, Finnland bei.



2000 wird der Euro als Verrechnungs-Währung eingeführt, 2002 ersetzt er auch als Bargeld die nationalen Währungen.



2004 treten zehn Länder Osteuropas bei.



Anlässlich des Europa-Tags finden übers Wochenende in Brüssel und den Mitgliedsländern Veranstaltungen statt. Im Europäischen Parlament in Brüssel, das seit 1979 in bisher sieben Wahlgängen direkt gewählt wird, findet auch ein Tag der offenen Tür statt.