Europa und das Kopfgeld

Der Friedensnobelpreis ging oft an Persönlichkeiten, die wirklich

etwas für den Frieden, die Menschen, getan haben, doch ihn an die EU zu

vergeben, das stellt sich als riesengroßen Fehler heraus. Unfriedlicher

geht es wirklich nicht mehr, und mehr und mehr verkommt die EU zu einem

erpresserischen Verbrechersyndikat.

Man betrachte Griechenland und Spanien, man schaue, wie schlecht es den Staaten geht, was die EU ihnen abverlangt.

Einen Preis allerdings hätte die EU wirklich verdient, nämlich den

Wirtschaftsnobelpreis für den beweis, wie man am schnellsten ganze

Regionen zerstört, wie man Wirtschaft abwürgt, denn in dieser Hinsicht

sind die Europäer wahre Weltmeister!

Und jetzt arbeitet man zuerst innerstaatlich und neuerdings auch

innereuropäisch mit Kopfgeldlisten, fällt ins Mittelalter zurück, indem

man Menschen wie zu jener Zeit auf dem Marktplatz an den Pranger stellt.

In Zeiten des Internets schafft man es in Griechenland, dass eine

Liste mit Steuerflüchtlingen dort erscheint, denn das Netz und Neider,

Hämiker, sind unberechenbar, und jetzt fordert die EU gar Namenslisten

mit zu entlassenden Griechen. Widerwärtig ist das, menschenverachtender

geht es nicht.

Wie gesagt, der Neid und die Häme schlafen nie, wie auch das Internet

24 Stunden wacht. Entlassungslisten sollen also eingetauscht werden

gegen Geld, gegen Hilfen für das gebeutelte Griechenland. Man findet

dafür wirklich keine Worte!

Erfahren demnächst also Menschen in Griechenland über eine

Tageszeitung, ähnlich jener mit den vier Buchstaben, von ihrer

Kündigung? Ist vielleicht gar das Internet noch schneller, und jene

Entlassungsliste steht abrufbar auf Facebook?

Europa, wie tief bist du gesunken! Welche Erpressung für Geld! Das

also soll eine Region sein, die eines Nobelpreises würdig ist? Des

Friedensnobelpreises gar?

Entschuldigung, aber das ist einfach nur noch krank! Pfui Teufel, das

erinnert wirklich nur noch an ein Verbrechersyndikat, dass Menschen

erpresst und mit irgendeiner Form von freidenschaffenden Mitteln hat all

das rein gar nichts mehr zu tun. Man kann den Griechen, sofern sie noch

etwas Verstand, Rückgrat und Würde haben nur empfehlen, spätestens

jetzt raten, auch wenn es schmerzen mag, diesen widerlichen Verein zu

verlassen, und die Folgen sollen die anderen Europäer ruhig ausbaden.

Würde ist mehr Wert, als für ein Kopfgeld auf Knien um Geld zu

betteln, dann lieber aufrecht und im Stehen sterben und den anderen

dabei zusehen, die sich am griechsischen Elend weiden und mitgerissen

werden! So darf man nicht mit sich umspringen lassen, als Staatschef

nicht solche Entwürdigung der Bürger zumuten, um kein Geld der Welt!

Jedenfalls nicht dann, wenn man Arsch in der Hose und Rückgrat hat.

©denise-a. langner-urso/menschenzeitung.de