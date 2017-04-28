Europa zwischen Geist und Ungeist

Krems. Am vergangenen Wochenende waren in Frankeich Wahlen und Marine Le Pen hat ein beachtliches Ergebnis erzielt, auch wenn sie vermutlich nicht Präsidentin Frankreichs wird. Wochenlang zuvor wurde indes diesen Wahlen entgegengefiebert, wie schon zuvor in Österreich bei den Präsidentschaftswahlen im Dezember 2016 oder bei den niederländischen Wahlen im März 2017, wo zu befürchten stand, dass die PVV von Geert Wilders stärkste Partei wird.

"Die Falschen" könnten gewinnen, Rechtspopulisten das politische System erobern, heißt es oft in Kommentaren. Mit Unbehagen wird der Wahlsieg von Donald Trump inden USA beäugt und sein politisches Verhalten mit Sorge beobachtet. Wer oder was aber ist "falsch" in der Politik? Kann man das so sagen? Und wer überhaupt ist "das Volk"? Gibt es eins? Und was hat das alles mit Europa zu tun?

Die Antworten zu diesen Fragen gibt es in der W

Ulrike Guérot ist Gründerin und Direktorin

der Denkfabrik "European Democracy Lab" an der European School of Governance in Berlin. Seit Frühjahr 2016 leitet sie das Department für Europapolitik und Demokratieforschung an der Donau-Universität Krems.