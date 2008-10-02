Europäer gehen Autos schauen...

Viele namhafte Hersteller mussten ihre Absatzprognosen zusammenstreichen. Im Mittelpunkt der alle zwei Jahre abgehaltenen Messe stehen sparsamere Modelle und alternative Antriebskonzepte.



In diesem Jahr feiert die weltgrößte Automesse ihr 110-jähriges Bestehen. Erwartet werden mehr als 360 Aussteller aus 25 Ländern, die rund 90 neue Fahrzeuge vorstellen.



Heute und morgen steht die Schau nur Fachbesuchern offen, ab Samstag haben alle Interessierten Zugang.



Dramatische Einbrüche durch die Kreditkrise



In den USA ist die Industrie tief in der Krise. General Motors verkaufte nach Firmenangaben im September 15,8 Prozent weniger Autos als im Vorjahresmonat. Bei Ford fielen die Verkaufszahlen im gleichen Zeitraum um 34 Prozent. Toyota gab ein Minus von 29,5 Prozent seiner US-Verkäufe im Vergleich zu September 2007 bekannt. Überdurchschnittlich stark gingen bei den Unternehmen die Verkäufe von Fahrzeugen mit hohem Benzinverbrauch und von Luxusmodellen zurück.



Ford wertete den Einbruch der Verkäufe als Anzeichen für eine mögliche Ausweitung der Kreditkrise bis hin zu den Konsumenten. Händler vor Ort hätten berichtet, dass Kaufinteressenten Schwierigkeiten hätten, Kredite für den Autokauf aufzunehmen, hieß es in einer Erklärung.



Mondial de l' Automobile



4.-19. Oktober 2008



+++ Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag 10-22 Uhr, Samstag bis Montag 10-20 Uhr



+++ Mondial de l' Automobile